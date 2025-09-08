"Turespaña" presenta a su nuevo consejero de turismo para México

Con la intención de fortalecer los lazos que unen a la industria turística de España con México, el Instituto de Turismo de España, Turespaña, designó a un nuevo consejero en este ramo.

José Miguel Machimbarrena Cuerda es el nuevo consejero de Turismo de la Embajada de España en México, cuya competencia también incluirá a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y con residencia en Ciudad de México.

Machimbarrena Cuerda entra en sustitución de Fernando Villalba, cuyo mandato de 5 años expiró a finales del mes de agosto.

Bajo la dependencia del actual embajador de España —Juan Duarte Cuadrado— el nuevo consejero tendrá como misión principal la promoción del país Ibérico como destino turístico en México. Quien, a su vez, desempeñará esta misma función en las embajadas de España en los países de América Central en los que está también acreditado.

El nombramiento forma parte del proceso de renovación de los puestos directivos de la red de Oficinas Españolas de Turismo en diversas partes del mundo.

José Miguel Machimbarrena considera que su nombramiento es “mucho más que un reto profesional: es el privilegio de trabajar en un país y una región que conozco y admiro profundamente. México, concretamente, se ha consolidado en los últimos años como uno de los mercados clave para la estrategia turística de España, con un perfil de viajero sofisticado y cada vez más interesado en productos y destinos de alta calidad que refuerzan la sostenibilidad de nuestro modelo turístico”.

“Asimismo, considero un honor poder contribuir, desde el turismo, a estrechar los lazos que nos unen y a profundizar en el conocimiento mutuo entre nuestros países”, agrega el funcionario.

Industria en expansión

En 2024, México fue el segundo país emisor no europeo, con más de un millón de turistas y un gasto de 2 mil 940 millones de euros. A esto se suma una conectividad aérea excepcional, con 73 vuelos semanales desde cuatro ciudades mexicanas y la incorporación de nuevas frecuencias desde Querétaro a partir de

octubre.

La ruta Ciudad de México-Madrid se mantuvo como la más importante del Aeropuerto Benito Juárez durante 2023, 2024 y este primer cuatrimestre de 2025, consolidando una relación estratégica en plena expansión.

El nombramiento del nuevo consejero de Turespaña coincide con el lanzamiento de la nueva campaña enfocada en el turismo sostenible: “Think You Know Spain? Think Again”.

Bajo este eslogan se pretende potenciar el “slow travel” y dar a conocer destinos turísticos más desconocidos para los viajeros internacionales.

