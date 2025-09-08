Desde hace unos días, un video de una mujer quitándole una pelota de béisbol a un niño luego de un home run en el partido de béisbol Phillies vs Marlins de la MLB, que se llevó a cabo en Miami, Florida, el pasado 6 de septiembre. Ahora la han bautizado como la “Phillies Karen”.

Luego de que el jardinero central de los Phillies, Harrison Bader, conectara un home run solitario a las gradas del jardín izquierdo en la cuarta entrada en el estadio LoanDepot Park, varios aficionados corrieron para recoger la pelota.

En el video viral, compartido originalmente por el portal Phillies Tailgate -dedicado a actualizar sobre noticias, estadísticas y rumores de los Philadelphia Phillies, se ve al padre del niño correr por las butacas para recoger la pelota del home run.

En las imágenes, captadas por el medio NBC Sports Philadelphia, no se muestra con claridad si alguien tocó la pelota de béisbol primero, únicamente se puede ver como el padre la recoge del suelo y regresa a su asiento para entregársela a su hijo, a quien posteriormente abraza.

Segundos después, una mujer se acerca y reclama que le den la pelota a ella. En el video se puede ver la molestia del padre, quien, a pesar de ello, decide pedirle la pelota al niño, para dársela a la mujer.

El momento, que fue captado por las cámaras de la cadena de deportes NBC Sports, que trasmitía a nivel nacional el partido, rápidamente llamó la atención de los asistentes en el estadio y de representantes de ambos equipos de béisbol.

Más tarde en el juego, una representante de los Marlins de Miami se acercó a la familia para regalarle al pequeño una bolsa llena de premios y souvenirs del equipo. La mujer procede a preguntarle al menor si está bien y a felicitarlo, pues se encontraba celebrando su cumpleaños.

Asimismo, al final del partido, representantes de los Phillies -equipo que estaba apoyando la familia-, se acercaron para programar un encuentro entre el niño y el autor del home run cuya pelota le fue arrebatada, Harrison Bader.

El pequeño y su padre tuvieron la oportunidad de compartir un momento con el deportista afuera de la casa club de los Phillies. Bader también le obsequió un bate y otra pelota al menor, ambos artículos autografiados.

Luego de que comenzara a circular el video en plataformas digitales, miles de usuarios expresaron su rechazo a la acción de la mujer, quien ya se ha ganado el apodo de "la Karen de Philadelphia".

Este suceso se da a días de que ocurriera un evento similar en el US Open, en el que un empresario polaco le arrebató la gorra de Kamil Majchrzak a un niño.

