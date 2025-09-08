La reforma que pretender reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas va, de acuerdo a la más reciente información, aunque su aplicación será gradual.

La reforma laboral ha despertado un gran debate entre los legisladores, el gremio de trabajadores, los empresarios y el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, igual que su predecesor, busca su aplicación paulatina .

Los empresarios han señalado que implementar la reforma tendría costos que afectaría seriamente su desarrollo, mientras que Sheinbaum ha expresado que es importante considerar la gradualidad en su implementación. La iniciativa no ha avanzado en el Congreso desde que fue propuesta, en octubre de 2022 .

El pasado 1 de mayo, Sheinbaum afirmó que la reforma a la jornada laboral es una prioridad para su gobierno, pero deberá ser gradual .

"No se puede de un día a otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer y que sea por consenso, que sea un acuerdo que nos permita que realmente haya mejores condiciones para las y los trabajadores".

Por su parte, Marath Bolaños, secretario del Trabajo en México, aseguró que esta reforma se hará a través de un proceso de diálogo, en el que se tomará en cuanta a todos los involucrados . "Hay que tenerlo claro, reducir las horas de trabajo no disminuye la productividad ni reduce el valor general, lo que hace es dignificar la existencia de las y los trabajadores, devolviéndoles horas de su vida y valorizando el trabajo que realizan semana a semana", dijo el funcionario.

Actualmente, el número de horas máximo que, según la ley, puede laborar una persona en México por semana es de 48: una jornada diaria de ocho horas y un día de descanso con salario completo.

México es uno de los países del mundo donde más horas se trabajan al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que señala que los mexicanos laboran 2 mil 124 horas anuales, por encima de Costa Rica (mil 913), Rusia (mil 874) y Japón (mil 598).

