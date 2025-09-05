Para los consumidores en México, la Venta Nocturna de Liverpool es vista como una de las mejores oportunidades para conseguir increíbles descuentos en una amplia variedad de productos, y para satisfacción de todos hay varias ediciones cada año. Para la próxima solo hay que esperar algunas semanas más.

Liverpool organiza cuatro ediciones de la Venta Nocturna a lo largo del año, y la próxima de 2025 será la de Aniversario. Según explica el propio portal de la tienda minorista, el motivo de esta temporada de rebajas es el de consentir a sus clientes por dejarles ser parte de su vida durante tantos años, llenando de descuentos la tienda por celebrar un año más de existencia. Esta se lleva a cabo en el primer fin de semana de octubre, cuando por los festejos se dan a conocer promociones en casi todas las secciones.

Durante estos días, tendrás la posibilidad de comprar productos con descuento en tiendas físicas, así como todo el día en la app Liverpool Pocket o la página oficial. Así que, si se tiene en mente algún producto, ya sea para uso personal, el hogar, o como regalo, este es el momento perfecto para conseguirlo a un precio especial.

Como en las otras ediciones, Liverpool ofrece promociones especiales y la opción de pagar a meses sin intereses para todos los usuarios de sus tarjetas.

¿Cuándo son las otras ediciones de la Venta Nocturna de Liverpool?

La Venta Nocturna de Liverpool es un periodo con promociones exclusivas y descuentos en diversas categorías dentro de la tienda. Estas ofertas suelen estar disponibles por un lapso de dos a tres días en cada temporada, lo que da a los clientes un tiempo limitado para aprovechar precios reducidos.

A lo largo del año, se llevan a cabo cuatro ediciones de la Venta Nocturna de Liverpool. Estas son:

Especial para mamás

La tienda señala que elegir el obsequio ideal para mamá no siempre es sencillo. Por ello, durante el primer fin de semana de mayo se lleva a cabo la primera Nocturna del año, dedicada a las madres del hogar.

Especial para papás

La segunda edición tiene lugar previo al Día del Padre, con descuentos que se activan durante el segundo fin de semana de junio.

De Navidad

Después de la tercera jornada, que se realiza en octubre, llega la Venta Nocturna navideña, enfocada en productos ideales para regalar. Esta se lleva a cabo durante el primer fin de semana de diciembre y representa la última oportunidad del año para acceder a estas promociones.

