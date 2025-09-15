Sujetos en Oaxaca son sentenciados a 175 años de prisión por este delito

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) , en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Oaxaca, se obtuvo sentencia condenatoria para 4 sujetos que eran parte de una banda dedicada a diversos delitos, entre ellos, el secuestro.

Según información de la Fiscalía General de la República (FGR) , elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) , detuvieron en 2013 a José “R”, Ricardo “P”, Lorenzo “R” y Juan “R”.

Los 4 fueron aprehendidos en un inmueble del fraccionamiento Santa Regina, en Ciudad Victoria, Tamaulipas , y quedaron a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

Tras diversos procedimientos, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó las pruebas suficientes para que el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Coyotepec, Oaxaca , decretara sentencia de 175 años de prisión en contra de Ricardo “P” y José “R”, por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro en agravio de 8 víctimas .

Para los otros dos hombres, Lorenzo “R” y Juan “R”, se dictó una condena de 150 años de reclusión por el mismo delito .

Las 4 personas fueron identificadas como parte de un grupo delictivo que cometía crímenes de diversa índole. A partir del día de hoy, los reclusos cumplen sus condenas en distintos centros penitenciarios del país.

