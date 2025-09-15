Lunes, 15 de Septiembre 2025

Aseguran tonelada y media de droga oculta en un tractocamión en Mazatlán

El aseguramiento fue liderado por elementos de Marina en coordinación con Defensa, Guardia Nacional, FGR y SSPC

Por: El Informador

El aseguramiento representa una afectación económica de 426 millones 496 mil pesos a la delincuencia organizada. ESPECIAL

El día de hoy, la Secretaría de Seguridad Publica Ciudadana (SSPC) informó el aseguramiento de tonelada y media de metanfetaminas.

Esto es resultado de las labores de vigilancia, verificación y control, en la terminal de Transbordadores del Puerto de Mazatlán, Sinaloa. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), SSPC y Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un tractocamión acoplado a una caja que transportaba oculto en un doble fondo paquetes con posible metanfetamina, con un peso aproximado de 1.5 toneladas.

La detección se logró luego de que efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán inspeccionarán dicho vehículo con equipo de rayos "X" y con el apoyo de tres binomios caninos. En el tractocamión detectaron un doble fondo con 494 paquetes en su interior y seis bolsas que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina. El peso completo de la carga fue de 1.5 toneladas.

La presunta droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

El aseguramiento representa una afectación económica de 426 millones 496 mil pesos a la delincuencia organizada. Así como el logro de evitar más de 1.5 millones de dosis que pudiesen haber llegado a jóvenes en el país.

OB

Temas

