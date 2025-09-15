El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó a través de sus redes sociales sobre el cierre de acceso a la estación de Guadalajara Centro de la Línea 3, con motivo de los festejos que se llevarán a cabo en el Centro Histórico el día de hoy.

Este lunes 15 de septiembre, el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, tiene preparada una serie de actividades con el objetivo de celebrar el 215 aniversario del inicio de la lucha por la emancipación del Imperio español en 1810.

Es así como, a partir de las 17:00 horas, los tapatíos podrán presenciar las presentaciones de artistas representantes del regional mexicano, además de show con pirotecnia.

Estas actividades se desarrollarán en Paseo Fray Antonio Alcalde, entre la calle José Ma. Morelos y la avenida Juárez.

De acuerdo con Siteur, a partir de las 15:00 horas no se permitirá el acceso al sistema de transporte a través de la estación Guadalajara Centro de la Línea 3. Cabe señalar que, a partir de las 17:00, la estación Plaza Universidad de la Línea 2 también permanecerá cerrada.

En este escenario, el organismo público del Gobierno de Jalisco, que administra el transporte masivo en la ciudad, recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y utilizar estaciones alternas para abordar o descender del tren.

ESPECIAL/Siteur

ESPECIAL/Siteur

Ampliarán horario del Tren Ligero por el Grito de Independencia en Guadalajara

Con motivo del festejo "El Grito al Estilo Jalisco", el tren ligero ampliará su horario de servicio en sus tres líneas hasta las 12:00 a.m.

Del mismo modo, Mi Macro Calzada estará realizando viajes hasta la medianoche.

MB

