Una mujer fue localizada sin vida la noche de este domingo en el municipio de Guadalajara. La mujer tenía heridas por arma blanca.

El cadáver fue encontrado en una vivienda ubicada en las calles Calatayud y Oviedo, en la colonia Santa Elena de la Cruz, en el municipio tapatío.

Al sitio acudieron autoridades municipales y personal de servicios médicos, quienes verificaron que el cuerpo tenía heridas en el cuello, abdomen y piernas y que habían sido causadas por arma blanca.

Se estimó que tenía alrededor de cuatro horas de evolución cadavérica.

De acuerdo con información surgida, la víctima tenía poco de habitar el lugar y vivía con su hermano.

Policías municipales y estatales acordonaron la zona y aplicaron el protocolo para feminicidios. La Fiscalía de Jalisco se hizo cargo de la investigación, asegurando indicios en la finca para determinar el móvil e identificar al responsable.

