Lunes, 15 de Septiembre 2025

México |

Estas son las desventajas de hacer tus fotos Polaroid usando la IA

La nueva tendencia en redes sociales es subir fotos hechas con IA con la presencia de famosos; advierten sobre los posibles daños de utilzarlo 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto advierten del uso de la IA para generar fotografías tipo Polaroid con famosos. ESPECIAL / UNSPLASH Noman Shahid

En redes sociales se ha visto una fuerte oleada de fotos Polaroid con famosos acompañados de varios de los usuarios de redes sociales. Todas esas imágenes han sido creadas con Gemini, la Inteligencia Artificial (IA) de Google. Sin embargo, han advertido de este tipo de interacción con la herramienta digital.

El problema estaría relacionado con temas de privacidad. Cada imagen que se sube a cualquier IA tiene la posibilidad de formar parte de bases de datos usadas para entrenar algoritmos; lo que significa que el rostro podría circular en ciertos espacios sin tener un control sobre ella.

Estas son las desventajas de hacer tus fotos Polaroid usando la IA

  • Suplantación de identidad: Cualquier foto con un rostro podría ser utilizada para crear perfiles falsos en cualquiera de las redes sociales disponibles
  • Deepfakes: La IA puede utilizar cualquier información vaciada en ella para manipularla e insertarla en contextos ficticios o comprometedores
  • Exposición innecesaria: Siempre existe un riesgo de hackeos o filtraciones.

Ante ello, se recomienda utilizar alternativas fuera de línea y evitar utilizar fotos delicadas

