Estas son las desventajas de hacer tus fotos Polaroid usando la IA

En redes sociales se ha visto una fuerte oleada de fotos Polaroid con famosos acompañados de varios de los usuarios de redes sociales. Todas esas imágenes han sido creadas con Gemini, la Inteligencia Artificial (IA) de Google. Sin embargo, han advertido de este tipo de interacción con la herramienta digital.El problema estaría relacionado con temas de privacidad. Cada imagen que se sube a cualquier IA tiene la posibilidad de formar parte de bases de datos usadas para entrenar algoritmos; lo que significa que el rostro podría circular en ciertos espacios sin tener un control sobre ella.Ante ello, se recomienda utilizar alternativas fuera de línea y evitar utilizar fotos delicadas* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB