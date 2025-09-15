Beca Rita Cetina: ¿Quiénes NO podrán registrarse HOY 15 de septiembre?

Como parte de un plan creado por el Gobierno de México e impulsado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la Beca Rita Cetina es un apoyo que se otorga a los estudiantes de educación básica con el fin de que cuenten con un respaldo monetario que les ayude a continuar con sus estudios .

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: Así puedes hacer el registro con tu Llave MX a partir de HOY

Los pagos de esta beca son bimestrales, lo que significa que cada dos meses las familias registradas reciben mil 900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en el hogar que esté inscrito en una escuela pública.

Según información difundida hace unas semanas por la Secretaría del Bienestar, este lunes 15 de septiembre comenzarán los registros para formar parte de la beca y recibir el monto correspondiente a principios de octubre.

No obstante, aunque este programa beneficia a diferentes niveles de educación básica, el registro de este 15 de septiembre será única y exclusivamente para estudiantes de secundaria, especialmente de primer ingreso . Esto quiere decir que los padres de alumnos que cursan preescolar o primaria no podrán registrar a sus hijos en esta ocasión.

De acuerdo con las autoridades encargadas de la Beca Rita Cetina, los estudiantes de preescolar y primaria podrán registrarse en una segunda etapa que comenzará en el año 2026.

Requisitos

La Beca Rita Cetina es una beca universal, es decir, cualquier estudiante de secundaria que llene correctamente el registro este 15 de septiembre podrá recibir el apoyo federal.

Los interesados deberán presentar los siguientes documentos:

CURP de los estudiantes que se vayan a inscribir

CURP de la madre, padre o tutor

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor que realice el trámite

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Correo electrónico

Número de teléfono

LlaveMX

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

El registro en línea se realizará en el sitio web www.becaritacetina.gob.mx y estará disponible hasta el 30 de septiembre.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP