La Fiscalía de Jalisco dio a conocer este martes que un Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación recabó los datos de prueba necesarios y suficientes para que un Juez librara una orden de aprehensión en contra de Rosa Isela “N” .

La ahora vinculada a proceso es acusada por el delito de robo calificado cometido en un domicilio de la Colonia Jardines Universidad del Municipio de Zapopan.

La investigación en contra de Rosa Isela “N” inició después de una denuncia presentada el 11 de noviembre de 2024 por la ofendida, quien refirió que la hoy imputada fungía la labor de empleada doméstica en su domicilio y esta se aprovechó de su puesto para ingresar a la recámara principal de la vivienda .

Una vez dentro, se presume que la hoy imputada sustrajo una alcancía, así como una valiosa colección de relojes y joyería, causando un detrimento económico por un valor aproximado de 524 mil pesos .

La detenida fue presentada ante la autoridad judicial que, tras analizar los elementos presentados, resolvió vincularla a proceso por el delito de robo calificado.

Como medida cautelar, el juez determinó la prisión preventiva para la imputada por un periodo de un año, garantizando así que enfrente su proceso penal en prisión en espera de que se emita una sentencia condenatoria en su contra, misma que podría alcanzar hasta 10 años de prisión.

Para finalizar el boletín, la Fiscalía del Estado exhorta a la ciudadanía a tomar medidas de precaución y, en caso de ser víctima de algún delito similar, acudir a presentar la denuncia en las instalaciones ubicadas en Calle 14 número 2567, en la Zona Industrial de Guadalajara .

Te recomendamos: Este será el día más lluvioso en Guadalajara del 2 al 7 de septiembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF