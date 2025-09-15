Hoy lunes 15 de septiembre por la noche, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum dará por primera vez “el Grito”, para conmemorar los 215 años de la Independencia de México.

La semana pasada, la Mandataria comentó lo que significa para ella esta Ceremonia que se vivirá hoy.

"Es una conmemoración, primero, que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años. Y segundo, celebramos la independencia. Entonces, uno tiene que asumirlo responsablemente, yo como Presidenta, lo que significa este acto para el pueblo de México. Y asumirlo, por eso ensayamos", comentó.

Por su parte, el Gobierno de México difundió a través de sus redes sociales la invitación para seguir las transmisiones en vivo de la ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar a través de cuentas oficiales.

El Grito de Independencia será a las 23:00 horas del 15 de septiembre, mientras que el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre comenzará a las 10:00 horas.



