Esta madrugada, Oaxaca y Chiapas presentaron la mayor actividad sísmica registrada durante las primeras horas de este 15 de septiembre. La máxima magnitud alcanzada fue de 4.7 en Salina Cruz, Oaxaca , según el Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados esta madrugada del 15 de septiembre de 2025

La madrugada del 15 de septiembre se presentó actividad sísmica en varios puntos del país que superó la magnitud 3.5; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.7 00:07:09 164 km al suroeste de Tonalá, Chiapas 5 km 3.8 00:49:02 20 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca 114.1 km 4.0 03:27:23 177 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas 10 km 3.7 04:02:56 62 km al oeste de La Mira, Chiapas 5 km 3.8 04:08:19 65 km al oeste de La Mira, Chiapas 5 km 4.0 04:16:16 75 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 16.1 km 4.7 06:36:30 5 km al noroeste de Salina Cruz, Oaxaca 31 km

Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.

