El día 6 de septiembre, la Secretaría de Marina (Semar) emitió un comunicado —en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)— en donde anunció la detención de directivos de empresas y servidores públicos que están presuntamente relacionados con el mercado ilícito de hidrocarburos .

El pasado 7 de septiembre, el secretario de la SSPC, Omar García Harfuch , dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de “huachicol fiscal” descubierto tras el megadecomiso de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas en marzo pasado.

En conferencia de prensa, García Harfuch habló de la detención de 3 empresarios, 5 marinos en activo, y uno en retiro, además de 5 exfuncionarios de aduanas. Los nombres son:

Manuel Roberto “N”

Climaco “N”

Humberto Enrique “N”

Sergio “N”

Carlos de Jesús “N”

Fernando Ernesto “N”

Francisco Javier “N”

Endira Xóchitl “N”

Perla Elizabeth “N”

Natalia “N”

Ismael “N”

Anuar “N”

Héctor Manuel “N”

José "N"

De acuerdo a las investigaciones, Manuel Roberto Farías Lagunas, fungió como vicealmirante y es sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y fue arrestado el 2 de septiembre junto a otras 7 personas por su presunta relación con una red de “huachicol fiscal”.

Este día durante "La Mañanera", se le cuestionó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , cuál es la información actual del caso, mismo que, según declaraciones del propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero , el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán , ya había denunciado esta situación desde la administración de Andrés Manuel López Obrador .

En palabras de la Mandataria, estas detenciones vienen de un buque que fue investigado tras su llegada a Tampico, Tamaulipas, en marzo de este 2025. Reportaba que tenía una sustancia que no era combustible, y se le permitía ingresar con un permiso temporal por el tipo de sustancia.

Cuando autoridades intervienen el buque que llega a Tampico, se descubre que en realidad contiene diesel. A partir de allí, lo primero que realizó el Gobierno de México fue prohibir el ingreso de dicha sustancia al país y, con ello, comenzaron las investigaciones por parte de la FGR, Marina y SSPC .

Le han llamado “huachicol fiscal” porque la sustancia que ingresaba al país no era declarada como combustible, sino como un tipo de sustancia que se procesaría de manera temporal en territorio mexicano y se exportaría a otro país ya terminada .

La Presidenta declaró que estas investigaciones toman tiempo para recabar todas las pruebas necesarias que serán presentadas para judicializarse. Sheinbaum además aclaró que, aunque sea evidente el delito, la investigación de las y los involucrados no se puede hacer en un día pues, además, se toman en cuenta las denuncias del pasado.

