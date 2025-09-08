Este lunes 8 de septiembre, un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren y fue embestido y arrastrado varios metros en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México.

De acuerdo con información de El Universal, el fuerte accidente se registró en la carretera Maravatío-Atlacomulco, a la altura de la zona industrial.

En redes sociales circulan videos del momento del incidente, los cuales fueron captados por cámaras de seguridad en la zona.

También en las plataformas de Internet circulan imágenes que muestran los destrozos derivados del impacto del tren contra el autobús.

��Accidente fatal en #Edomex

Así fue el momento exacto que un #tren de carga embistió y arrastró por varios metros a un autobús de pasajeros en la carretera #Atlacomulco – #ElOro vía @LaPeriodistaMx pic.twitter.com/uNFyIUkwZq — La Periodista (@LaPeriodista_MX) September 8, 2025

���� Cuando menos 8 personas murieron y 45 resultaron heridas luego de que un tren embistió un autobús de Herradura de Plata sobre la carretera federal Atlacomulco–Maravatío, en Atlacomulco, #EdoMéx. Servicios de emergencia laboran en el lugar. pic.twitter.com/zpRggYVE6F — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) September 8, 2025

Reportan que al lugar llegaron los cuerpos de emergencia estatales y municipales, incluyendo personal de Protección Civil del Estado de México, para atender a las víctimas.

De forma preliminar, según El Universal y los reportes de redes sociales, hay al menos 45 personas lesionadas y ocho personas fallecidas.

El medio dice que se presume que el autobús viajaba con una gran cantidad de pasajeros, por lo que el número de lesionados y fallecidos podría aumentar.

El sistema de vigilancia C5 del Estado de México informó que la circulación está cerrada en ambos sentidos para permitir el acceso y las labores de los servicios de emergencia.

*Con información de SUN

