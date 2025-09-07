Este domingo 7 de septiembre, la Fiscalía de Jalisco emitió un boletín en donde informó que un juez emitió sentencia condenatoria para un adolescente por el delito de feminicidio realizado en Tlajomulco de Zúñiga .

Los hechos del lamentable caso sucedieron el 2 de enero de 2024 , un hombre, quien era expareja de la víctima, acudió a la casa de ella, ubicada en la colonia Villa Fontana Aqua, del municipio mencionado .

Al llegar, el agresor intentó que ella saliera, pero la víctima se negó. Minutos después, otras dos personas —entre ellas el hoy sentenciado— llegaron para buscar a la mujer, acusándola de robo.

Lee también: Falso asociado de transporte de plataforma es acusado por el delito de secuestro

La víctima salió y fue llevada a otro domicilio de la misma colonia, donde fue golpeada y vista por última vez. Su cuerpo fue encontrado después sobre la vía pública: estaba atada y cubierta con bolsas de plástico negras .

Este día, al ser encontrado responsable del delito de feminicidio, el adolescente deberá permanecer en internamiento definitivo por una temporalidad de tres años, cinco meses y 29 días.

Durante las indagatorias, realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, se reunieron diversos datos de prueba en contra del menor; el agente ministerial de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios solicitó una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación.

Una vez puesto ante el juez, se resolvió condenar al acusado, además del pago por concepto de la reparación del daño por un millón 444 mil 328 pesos .

Te recomendamos: Este es el valor de joyas robadas por empleada doméstica en Zapopan

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF