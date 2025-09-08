Noroña denuncia campaña en su contra; dice que de los medios buscan "destruirlo"

El expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, acusó a sus detractores y a los medios de comunicación de orquestar con recursos multimillonarios "un campañón" en su contra para destruirlo.

En su video charla que transmite en redes sociales, el senador de Morena insistió y aseguró que los medios de comunicación aplaudieron la agresión del senador Alejandro “Alito” Moreno en la última sesión de la Comisión Permanente, el pasado 27 de agosto.

"Qué catadura inmoral, no catadura moral. Qué catadura inmoral de radio, televisión y prensa escrita, que han celebrado el ataque en pandilla cobarde en mi contra, de seis contra uno. Qué miserables, y que hayan aplaudido la agresión a Emiliano, la agresión a Dolores Padierna, la amenaza a Lilia Aguilar…", acusó.

Fernández Noroña dijo que "de verdad" pensó que al dejar la Presidencia de la Mesa Directiva "iba a disminuir el golpeteo a mi persona, pues porque ya no estaba ahí, y resulta que se ha incrementado".

Citó el episodio de este fin de semana, cuando una joven estudiante lo increpó durante un foro, acusándolo de misoginia, machismo y falta de congruencia, al atribuirle haberle dicho a la senadora Lilly Téllez "que se callara y se fuera a lavar los trastes", lo que el senador negó rotundamente.

"Los medios saben que es falso y lo repiten", denunció y señaló que se trata de "la enésima campaña de mentira, de calumnia".

"Tenemos que estar muy claros de que no son ataques aislados que ellos retoman, no. Todo está siendo ya una campaña articulada para destruirme y yo digo que no van a poder por una sola razón, porque en México manda el pueblo de México y nadie más, y si el pueblo me apoya me hacen los mandados. No es mi fortaleza, es la del pueblo, el pueblo sí es el poder, no hay poder más grande en esta Tierra que el poder del pueblo", enfatizó.

MV