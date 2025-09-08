¿Cuántos casos de dengue se han registrado en Jalisco en lo que va del 2025?

Datos de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) revelan que la entidad dejó de encabezar la lista de los estados donde se han detectado más casos de dengue durante el 2025.

Jalisco prácticamente había ocupado el primer puesto durante los primeros siete meses de este año, sin embargo, el fortalecimiento de la estrategia estatal contra la enfermedad ha dado resultados en la reducción de casos.

¿Cuántos casos de dengue ha habido en Jalisco este 2025?

Hasta el 1 de septiembre, en Jalisco se habían contabilizado mil 324 casos de dengue. En contraste, hasta el 2 de septiembre del año pasado se habían reportado 4 mil 63 casos.

En la última semana epidemiológica se detectaron 71 nuevos enfermos, lo que representa una reducción del 91% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 843.

Las cifras del Panorama Epidemiológico del Dengue, la Secretaría de Salud federal, indican que del total de los casos del presente año, 744 son de dengue no grave, 533 con signos de alarma, 47 graves, y 580 graves y con signos de alarma.

La SSJ indicó que el 40% de los casos ocurrieron durante los primeros meses del 2025, y fueron heredados del 2024. Destaca que, sin esta herencia, Jalisco habría abandonado el primer puesto meses antes.

Desde enero se han puesto en marcha brigadas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y otros municipios del estado para controlar la propagación de la enfermedad. Estas acciones incluyen visitas domiciliarias para eliminar posibles criaderos de larvas, además de fumigaciones en espacios públicos.

Para reforzar las medidas en contra de la propagación del dengue, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud estatal, dijo que Jalisco se convertirá en el tercer estado en liberar mosquitos estériles modificados con la bacteria wolbachia , que impide que se trasmita el virus.

Síntomas de dengue

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que el dengue es una enfermedad viral ocasionada por la picadura de un mosquito infectado. Los síntomas aparecen entre los 4 y los 7 días siguientes al contagio e incluyen:

Dolor de cabeza intenso

Náusea y/o vómito

Malestar general

Dolor muscular o articular

Dolor detrás de los ojos

Sarpullido.

En muchas ocasiones, los síntomas de dengue pueden confundirse con otras enfermedades, como la gripe. En este contexto, el Gobierno de México advierte a la población que viajó recientemente o habita en una zona donde la enfermedad es común, que, ante estas molestias, es mejor sospechar directamente que es dengue y acudir a recibir atención.

Cabe señalar que las personas que anteriormente ya se contagiaron, los bebés y las mujeres embarazadas son los grupos más susceptibles a enfermar de gravedad.

Medidas para prevenir el dengue

La medida más importante es matar al mosquito, matar a las larvas y no permitir que se formen criaderos:

Eliminar o cubrir recipientes que puedan acumular agua

Reemplazar el agua de floreros y otros recipientes de forma recurrente

Usar repelente de mosquitos

Vestir con ropa que deje poco expuesta la piel

Mantener limpios los patios y jardines

Colocar mallas en puertas y ventanas.

