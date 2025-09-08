Se registra multihomicidio en la colonia Las Juntas en Tlaquepaque

La madrugada de este lunes, 8 de septiembre, se registró un ataque armado en la Colonia Las Juntas.

De acuerdo con reportes policíacos, el saldo es de: tres personas asesinadas —dos mujeres y un hombre— y una mujer resultó gravemente herida.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Lauro Badillo y Rivera, en la colonia Las Juntas de Tlaquepaque, a las 04:00 horas de hoy, en un lote baldío, a un costado del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La mujer lesionada, de aproximadamente 18 años, fue trasladada a un hospital. Sobre los causantes no se tienen datos; sólo se dice que fueron varias personas las que hicieron las detonaciones.

En el lugar arribaron personal de la policía de Tlaquepaque, de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, además de personal militar.

