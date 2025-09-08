Noroña: ¿Quién es Lady Mentirosa y por qué es tendencia? | VIDEO

El día de ayer se realizó la inauguración de la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia “Estudiantes del 68” , evento organizado con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

Al evento asistieron la recién nombrada presidenta del Senado por Morena, Laura Itzel Castillo Juárez , y el exedil de esta misma Sala, Gerardo Fernández Noroña , quien en días recientes fue agredido por el actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno , y con quien protagonizó un evento mediato entre los ciudadanos a través de redes sociales.

Durante este evento, una de las asistentes, de nombre Victoria Montes de Oca Castañeda, alumna de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México , tomó la palabra y se dirigió al senador Fernández Noroña.

" Yo tengo una pregunta para usted. No sé dónde queda el tema de la mujer, del respeto y la equidad, si usted es el primero que es misógino y machista. No sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lilly Téllez: 'Tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes'. Entonces, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener con la mujer? ", inquirió la estudiante.

Fernández Noroña intervino para defenderse al pedir a la estudiante que precisara la fuente de esa declaración. " Nada más, compañera, no te estoy faltando al respeto, sólo te voy a pedir una cosa: que por favor cite de dónde saca esa frase que dice que yo dije ".

De inmediato, Montes de Oca replicó que sus palabras habían sido recogidas por diversos medios de comunicación, por lo que el senador enfrentó los cuestionamientos de la estudiante frente a la audiencia, acusando que lo dicho " es una mentira " y solicitó a la alumna a probar lo que sostenía encontrando aquella declaración en las versiones estenográficas del Senado de la República.

El momento se hizo viral en redes sociales. Los comentarios de las y los usuarios se dividen entre quienes felicitan a la joven por interesarse en la política y por confrontar a Fernández Noroña, mientras que la gran mayoría reprochan que la juventud actual cae fácilmente en noticias falsas y en videos generados por Inteligencia Artificial (IA) que se difunden en distintas plataformas, malinformando a la ciudadanía.

