Lunes, 08 de Septiembre 2025

Jalisco |

Detienen a tres por abuso sexual infantil en Tonalá, Tlajomulco y Tijuana

De acuerdo con la Fiscalía, los delitos sexuales se cometieron en 2016, 2020 y 2022, en dos municipios de Jalisco y un estado del país

Por: El Informador

Los tres hombres fueron puestos a disposición de los juzgados por los delitos en agravio de los menores. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El pasado 4 de septiembre, Policías de Investigación, adscritos a la Dirección de Órdenes de Aprehensión, detuvieron a tres hombres acusados del delito de abuso sexual infantil en diferentes casos. El despliegue de los operativos se llevó a cabo para dar cumplimiento a las órdenes judiciales emitidas por diversos juzgados del Primer Distrito Judicial.

En el primer caso, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra Ascensión “N”, quien era requerido por el Juzgado Décimo Noveno de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial. 

Al detenido se le vincula a hechos ocurridos en abril y agosto de 2022, cuando presuntamente agredió sexualmente a una menor de edad. La detención se realizó en calles del Centro, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

En el segundo caso, agentes investigadores ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Cornelio “N”. Tal investigación se remonta al 7 de septiembre de 2020, en la Colonia Basilio Vadillo, en el Municipio de Tonalá. Donde el imputado habría agredido sexualmente a una menor de edad. La captura tuvo lugar en calles de la Colonia Zona Industrial, Municipio de Guadalajara.

Finalmente, en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, se detuvo a José “N”. Aquí, la investigación señaló que el 16 de agosto de 2016, el detenido presuntamente cometió agresión sexual agravada contra una víctima menor de edad al encontrarse en su domicilio.

La Fiscalía informó, a través de un comunicado, que los tres hombres ya fueron puestos a disposición de los juzgados que los requieren para que continuar con su proceso legal.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

