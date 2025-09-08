Elementos de diversas unidades de Protección Civil así como personal médico y Policías de Monterrey lograron rescatar a un hombre que se había quedado atrapado bajo el puente de Avenida Cuauhtémoc y Morones Prieto frente a la creciente del Río Santa Catarina en el centro de Monterrey. Los hechos ocurrieron hace unas horas.

La Unidad de Protección Civil Nuevo León recibió el reporte de una persona atorada en una columna del puente que cruza el Río Santa Catarina. Ante ello, se planeó un rescate con sistema de cuerdas para descenso y ascenso de personal de Protección Civil Nuevo León con el apoyo de Protección Civil Municipal y Bomberos Nuevo León.

En el rescate efectivo participaron personal de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Municipal, Bomberos Nuevo León, Cruz Roja y Policía Monterrey.

El sujeto fue puesto a salvo y evaluado por personal de Cruz Roja quienes señalaron que no presentaba lesiones ni ninguna situación que comprometiera su vida.

La historia fue compartida en el canal de Facebook de Protección Civil Nuevo León y recibió el agradecimiento de los usuarios.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Te puede interesar: Profeco revela cuál es el supermercado más económico de Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB