Automóvil embiste a tres ciclistas en autopista México–Pachuca

Una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas en un accidente carretero sobre la autopista México–Pachuca, luego de que un automóvil particular impactara a tres ciclistas.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, los hechos se registraron este día en el tramo Pachuca–Tizayuca, a la altura del kilómetro 63+300, en el entronque con el Arco Norte.

Se informó que los ciclistas circulaban con dirección a Pachuca al momento en que fueron embestidos por un automóvil particular color gris, con placas HPM-388-D. En el lugar falleció uno de ellos, mientras que dos más resultaron lesionados.

El responsable, identificado como O.A.V.G., intentó huir del lugar; sin embargo, a través de cámaras de videovigilancia fue rastreado y asegurado por elementos de la Policía Municipal de Pachuca.

La detención se realizó a la altura de la estación Vicente Segura del Tuzobús, mientras que servicios de emergencia de la delegación Tolcayuca brindaron atención a los heridos.

Asimismo, peritos de la Procuraduría de Justicia acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las indagatorias correspondientes.

