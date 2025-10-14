Desde el inicio de este martes, grupos armados provocaron bloqueos y quemas de vehículos en distintos tramos carreteros de las regiones Costa y Frailesca, en Chiapas. Fueron incendiadas dos pipas, unidades de carga y varios automóviles particulares.

Estas acciones provocaron temor entre automovilistas y la suspensión del transporte público en los municipios de Arriaga, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y Villaflores .

Este día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se detuvo a 3 personas vinculadas con bloqueos carreteros y 14 vehículos incendiados.

La captura de los supuestos generadores de violencia se logró por parte de elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) .

Lee también: Policías capitalinos identifican al presunto agresor de David Cohen

Los agentes de seguridad tomaron conocimiento de diferentes bloqueos en carreteras de la entidad, uno de ellos en la carretera federal 190-D Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, en el tramo Ocozocoautla-Arriaga, otro en el kilometro 173+000 de la carretera 145-D Las Choapas-Ocozocoautla en el tramo Raudales Malpaso-Ocozocoautla, El Carrizal y uno más en el kilómetro 089+000 de la carretera estatal Villaflores-Nuevo México, tramo Entronque La Mazorca.

Las autoridades implementaron un despliegue operativo para controlar la situación y liberar las vialidades, al tiempo que agentes de investigación identificaron a personas que participaron en dichos eventos, se recabaron datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles donde se resguardaban.

Fue así que se ejecutaron cateos en inmuebles en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Berriozábal, Villaflores y Ocozocoautla de Espinosa, donde 2 hombres de 25 y 41 años y una mujer de 39 años de edad, fueron detenidos, además se aseguraron:

3 armas de fuego

Dosis de droga

12 vehículos

Una cuatrimoto

7 motocicletas

Ponchallantas

Equipos telefónicos

Ropa táctica

4 radios de comunicación

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF