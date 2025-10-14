De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un nuevo frente frío está por ingresar al país, por lo que se espera que en los próximos días bajen las temperaturas en varios estados del país. Hay zonas en las que se esperan hasta -5 grados.

Las condiciones climáticas que enfrentará el país se deben a la onda tropical 37, así como canales de baja presión, una vaguada y otros fenómenos que provocarán lluvias y al mismo tiempo las bajas temperaturas.

Justo a partir del martes 14 de octubre, el frente frío 7 se posicionará cerca de Baja California, mientras que el miércoles 15 de octubre entrará de lleno a la entidad fronteriza.

Los efectos del frente frío 7 se intensificarán a lo largo de la semana, ya que a partir del jueves 16 de octubre afectará Baja California, Baja California Sur y Sonora.

De acuerdo con el pronóstico, para el viernes 17 de octubre, el frente frío 7 se estacionará en México, y afectará especialmente a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.

Estos son los estados que esperan heladas derivado del frente frío 7:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados: Baja California.

Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

