Martes, 14 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Puerto Vallarta

Más de 400 viviendas en Vallarta tienen pérdida en menaje

Actualmente, se realizan labores de saneamiento en 12 colonias afectadas

Por: Marck Hernández

Este martes, equipos continúan con el retiro de basura y menaje afectado, fumigación y en la Evaluación de Daños. ESPECIAL

Este martes, equipos continúan con el retiro de basura y menaje afectado, fumigación y en la Evaluación de Daños. ESPECIAL

Las lluvias que cayeron el pasado fin de semana en el municipio de Puerto Vallarta provocaron daños en múltiples viviendas del municipio.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se han valorado 734 inmuebles, de los cuales 430 presentan daños en menaje y alrededor de 50 registran afectaciones estructurales, esto de forma preliminar. En total suman mil 260 viviendas con daños.

La corporación estatal detalló que, como parte de las labores de saneamiento, solo durante el lunes se realizaron acciones en 282 viviendas, contribuyendo a reducir riesgos sanitarios y favorecer el retorno a condiciones seguras.

Dichas labores se llevan a cabo en 12 colonias pertenecientes a las zonas afectadas. De manera paralela hay brigadas de la Cruz Roja Mexicana y del DIF Jalisco, las cuales han distribuido ayuda humanitaria que consiste en 259 despensas y 259 kits de limpieza, principalmente en las colonias Las Mojoneras y Tamarindos.

Lee también: Abre centro de acopio del DIF para afectados por lluvias en Puerto Vallarta 

Por otro lado, la Secretaría de Salud Jalisco mantiene sus recorridos para el manejo de vectores y fumigación en las áreas con mayor exposición, mientras que el despliegue interinstitucional de dependencias de los tres niveles de gobierno continúa enfocado en brindar seguridad, asistencia y apoyo a las familias, impulsando el regreso paulatino a la normalidad.

Para el día de hoy los equipos continúan con el retiro de basura y menaje afectado, fumigación por parte de las brigadas de Secretaría de Salud, y en la Evaluación de Daños. Hoy se busca concluir con lo que correspondiente a planteles educativos e infraestructura estratégica en las colonias afectadas.

En lo correspondiente a los Centros de Acopio, continúan habilitados.

Te puede interesar: ¿MTV dejará de transmitir sus canales en enero de 2026? Esto sabemos 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones