Más de 400 viviendas en Vallarta tienen pérdida en menaje

Las lluvias que cayeron el pasado fin de semana en el municipio de Puerto Vallarta provocaron daños en múltiples viviendas del municipio.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se han valorado 734 inmuebles, de los cuales 430 presentan daños en menaje y alrededor de 50 registran afectaciones estructurales, esto de forma preliminar. En total suman mil 260 viviendas con daños .

La corporación estatal detalló que, como parte de las labores de saneamiento, solo durante el lunes se realizaron acciones en 282 viviendas, contribuyendo a reducir riesgos sanitarios y favorecer el retorno a condiciones seguras.

Dichas labores se llevan a cabo en 12 colonias pertenecientes a las zonas afectadas . De manera paralela hay brigadas de la Cruz Roja Mexicana y del DIF Jalisco, las cuales han distribuido ayuda humanitaria que consiste en 259 despensas y 259 kits de limpieza, principalmente en las colonias Las Mojoneras y Tamarindos .

Por otro lado, la Secretaría de Salud Jalisco mantiene sus recorridos para el manejo de vectores y fumigación en las áreas con mayor exposición, mientras que el despliegue interinstitucional de dependencias de los tres niveles de gobierno continúa enfocado en brindar seguridad, asistencia y apoyo a las familias, impulsando el regreso paulatino a la normalidad.

Para el día de hoy los equipos continúan con el retiro de basura y menaje afectado, fumigación por parte de las brigadas de Secretaría de Salud, y en la Evaluación de Daños. Hoy se busca concluir con lo que correspondiente a planteles educativos e infraestructura estratégica en las colonias afectadas.

En lo correspondiente a los Centros de Acopio, continúan habilitados.

