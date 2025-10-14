Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué pasa si no me puedo presentar a recoger mi tarjeta?

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México , perteneciente a la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum .

Este programa entrega un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias y tiene como meta apoyar a todas las mujeres de los 60 a los 64 años de edad. El objetivo es contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores.

¿Qué documentos debo llevar para recibir mi tarjeta?

A las derechohabientes se les informó la fecha, la hora y el lugar de la entrega de la tarjeta a través de un mensaje de texto. La información con los detalles de la cita también se pueden consultar en la página de la Secretaría del Bienestar, solo será necesario ingresar la CURP de la beneficiaria.

Para recibir su tarjeta, las beneficiarias deben acudir en el momento que se les indique y con la siguiente documentación solicitada:

Llevar identificación oficial: pasaporte, INE, credencial de Inapam (original y copia)

Entregar el talón morado que obtuvieron al registrarse

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel , informó que durante la entrega de su tarjeta, a las beneficiarias se les tomará una fotografía para " acreditar ante los órganos de fiscalización que las tarjetas son entregadas a las personas que deben ser ".

¿Qué pasa si no puedo recoger mi tarjeta en el día y la fecha que me toca?

Según dijo la titular de la Secretaría de Bienestar este martes en "La Mañanera", las beneficiarias que por motivos de salud no puedan acudir personalmente a la entrega de su tarjeta, podrán recibirla en su domicilio.

" [...] nos avisa en la página o en la línea de Bienestar, nos hablan y vamos a entregar a su casa la tarjeta. Como es la primera vez que se entrega la tarjeta, solo se le podrá entregar a la derechohabiente, de tal manera que vamos a donde esté si tiene algún inconveniente ", aseguró Montiel, quien también informó que, al día de hoy, 350 mil 625 mujeres ya han recibido su tarjeta.

" [...] vamos a continuar hasta el 10 de noviembre [...] muchas de ellas es la primera vez que reciben un ingreso por toda una vida de trabajo ."

Con información de Programas para el Bienestar.

Te puede interesar: Más de 400 viviendas en Vallarta tienen pérdida en menaje

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF