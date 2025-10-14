El abogado David Cohen Sacal fue agredido a balazos el día de ayer afuera de las instalaciones del Poder Judicial capitalino. El ataque ocurrió cuando un joven de 18 años se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza.

El ataque generó una fuerte movilización de elementos policiacos y ministeriales en la zona. El joven gatillero fue detenido.

La agresión fue observada por un elemento de la Policía de Investigación (PDI) , por lo que el imputado fue detenido en flagrancia, y como el oficial repelió el ataque, hirió en el brazo al joven agresor.

Fue identificado como Héctor "N", de 18 años . En su primera declaración a las autoridades dijo que " desconocía " quién era la persona a la que le disparó y que sólo " le pagaron " por hacer el trabajo.

En la escena, los agentes aseguraron una motocicleta sin placas y un arma de fuego, posiblemente utilizada durante el ataque. Ambas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que el detenido fue trasladado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica y, posteriormente, presentado ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio , donde se definirá su situación jurídica.

En un comunicado, la fiscalía capitalina precisó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque y esclarecer si el crimen está vinculado con la actividad profesional de la víctima.

Si bien en una primera versión la FGJ-CDMX informó que el abogado había perdido la vida, más tarde se retractó y sostuvo que se encuentra en estado muy grave y que estaba siendo intervenido quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México.

La víctima de un atentado armado que se registró la tarde del lunes afuera de la llamada Ciudad Judicial fue identificado de manera oficial como David Cohen Sacal, abogado de profesión y conocido en el ámbito jurídico por los casos de alto impacto que ha llevado.

