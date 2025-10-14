SAT: Estas son las oficinas cerradas en CDMX por el paro de trabajadores

Desde Ciudad de México (CDMX) trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos”. Exigen un salario digno, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza. La situación ha provocado el cierre de oficinas, a continuación te contamos cuáles fueron las afectadas.

Desde las primeras horas del día, alrededor de 50 empleados se concentraron frente a las oficinas del SAT ubicadas en Viaducto Río de la Piedad número 507, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, donde realizaron un bloqueo que afectó las vialidades centrales y laterales del Viaducto, en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los manifestantes también cerraron el acceso a la oficina fiscal ubicada en Viaducto, casi esquina con Troncoso, lo que provocó afectaciones a la circulación en la zona.

De manera simultánea, otros grupos de trabajadores llevaron a cabo bloqueos parciales y concentraciones en distintos módulos del SAT de la capital. Estas son las oficinas cerradas:

Félix Cuevas #301, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Bahía de Santa Bárbara #23, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Paseo de la Reforma Norte #10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

San Lorenzo #104, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco.

Miguel Ángel de Quevedo #227, colonia Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán.

En la zona centro, una decena de trabajadores bloqueó la lateral de Paseo de la Reforma, a la altura de Rosales, frente a las instalaciones del SAT, con dirección al oriente. Los inconformes señalaron que, pese a sus demandas, ninguna autoridad federal o directiva del organismo se ha presentado para entablar diálogo.

Las y los empleados denunciaron además falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como carencias en infraestructura y equipo de trabajo.

Autoridades de tránsito implementaron cortes a la circulación y desvíos en las zonas afectadas, mientras que los trabajadores advirtieron que mantendrán las protestas de manera indefinida hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades hacendarias.

