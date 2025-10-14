El pasado lunes 13 de octubre, elementos y unidades de la Comisaría de Seguridad de Zapopan lograron la detención de cuatro sujetos por cuatro incidentes distintos presentados en cuatro colonias del municipio.

En la colonia Mariano Otero, policías de Zapopan atendieron un reporte de cabina de un sujeto armado sobre los cruces de las calles Rubí y Francisco I. Madero. Al llegar al lugar a la zona los elementos reconocieron a la persona de 43 años de edad, y lo interceptaron para realizarle un registro preventivo conforme a protocolo. Entonces, se le aseguró un rifle al parecer calibre 243 y una escopeta al parecer calibre 12 milímetros con la que presuntamente momentos antes abría amenazado a la parte reportante.

En la colonia Jardines del Tepeyac, un sujeto fue detenido luego de haber sido señalado por empleados de una tienda de "Home Depot" por haber robado artículos del negocio. Elementos de Policía de Zapopan procedieron con la puesta en custodia del masculino de 29 años de edad señalado por el negocio en los cruces de la avenida Manuel J. Clouthier y avenida Guadalupe. El monto recuperado en artículos tenía un valor aproximado de 12 mil pesos.

En la colonia Rinconada Vallarta, policías de Zapopan atendieron un reporte de cabina acerca de un sujeto que se encontraba dañando instalaciones de Telmex. En el sitio, se procedió con la detención de un masculino de 51 años de edad, el cual habría causado daños a las instalaciones por un monto aproximado a los 150 mil pesos a dicho de la parte afectada. Al corroborar la identidad del sujeto de 51 años de edad, se pudo saber que cuenta con al menos 28 registros previos por diversos delitos, así como 4 carpetas de procesados y sentenciados por el delito de robo.

Por último, en la colonia Bosques del Centinela, en un recorrido de vigilancia, uniformados avistaron a un masculino a bordo de un vehículo Honda Accord a exceso de velocidad y haciendo caso omiso a una luz roja por lo que se le marco el alto. Tras verificar los números de identificación del automotor, se pudo saber que contaba con reporte de robo de ese mismo día, por lo que su conductor, un masculino de 24 años de edad fue puesto en custodia.

Las cuatro personas fueron remitidas ante el agente del Ministerio Público para integrar su carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal.

