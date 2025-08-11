Secretaría del Bienestar alerta sobre FRAUDE con pensión para mujeres

La Pensión Mujeres Bienestar, junto con la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y las becas del Bienestar, se han convertido en unos de los principales programas sociales del Gobierno de México, pues representan un gran apoyo para varios sectores de la población. Sin embargo, debido al interés que atraen de los ciudadanos, algunas personas se aprovechan, ejecutando fraudes.

En este contexto, la Secretaría del Bienestar se posicionó ante información falsa que circula en redes sociales y de mensajería, en donde se utiliza el nombre de la Pensión Mujeres Bienestar para prometer en supuesto “bono” a mujeres de 18 a 63 años de edad.

Ante esta situación, la Secretaría del Bienestar llamó a la población a no caer en este tipo de engaños, sobre todo en este periodo de inscripciones.

Detalló que personal del Gobierno de México verifica la documentación y confirma el registro en todo momento.

"En ningún momento se solicitará un depósito, transferencia bancaria ni datos bancarios, ya sea en persona o por medio de mensajes de texto y sitios web" , resaltó.

Además, el secretario Técnico del Gabinete de Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, reiteró que no hay ninguna entrega de un bono a mujeres.

Agregó que solo existe la Pensión Mujeres Bienestar y que el registro para la Pensión y destacó que el trámite es presencial y gratuito, "sin intermediarios, en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE".

¿Cómo reconocer un posible fraude?

La Secretaría hizo un llamado a la población a estar alertas a estos fraudes y siempre recurrir a los canales oficiales del Gobierno de México, como el portal de los Programas para el Bienestar.

Asimismo, recomendó estar alerta ante las siguientes situaciones:

Mensajes con enlaces de promesas de bonos

Sitios con dominio distinto a "gob.mx"

Solicitudes de pago para gestionar algún registro

Y recomienda:

No dar clic en enlaces desconocidos ni proporcionar datos.

En caso de recibir una liga sospechosa con un dominio diferente al de "gob.mx", evitar el acceso y reportarlo.

En caso de recibir algún mensaje donde te pidan dinero para algún registro, ignorarlo.

Sheinbaum advierte sobre videos con IA que llaman a invertir

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también advirtió sobre el fraude. Aseguró que dicha oferta no tiene ninguna relación con la Pensión Mujeres Bienestar.

El programa, impulsado por la Mandataria, está dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años, que tiene como objetivo reconocer el trabajo de toda una vida de las mujeres por medio de un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional del pasado 8 de agosto, explicó que circulan videos de ella, hechos con inteligencia artificial, en los que se invita a invertir, lo que advirtió, es falso.

