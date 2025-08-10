Inapam: ¿Es cierto que se debe renovar la credencial en agosto?

En los últimos días, en redes sociales, ha surgido la duda de si la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) debe ser renovada en el mes de agosto, especialmente por los cambios que ha tenido su diseño durante los años.

Este plástico constituye un apoyo fundamental para las personas de la tercera edad en México, quienes al presentarlo en algunos lugares pueden acceder a múltiples beneficios, entre ellos descuentos.

Respecto a su renovación, las autoridades correspondientes han aclarado la información: este mes ni en ningún otro es necesario realizar un trámite para renovar la credencial Inapam, sin importar el año de emisión o el diseño.

Te puede interesar: Estos son los cinco programas del Bienestar que abren registro en agosto

¿La credencial de Inapam tiene vigencia?

Con el paso del tiempo, la credencial del Inapam ha tenido modificaciones en su diseño, incluyendo cambios en el logotipo o formato. Esto ha provocado confusión entre algunos adultos mayores, quienes se preguntan si deben renovarla para seguir disfrutando de sus beneficios.

Sin embargo, tanto el Instituto como la Secretaría del Bienestar han confirmado que no existe una fecha límite ni un periodo obligatorio de renovación. Incluso si la tarjeta fue emitida años atrás o tiene un diseño distinto al actual, sigue siendo válida y funcional.

"El Inapam informa que todas las credenciales, sin importar su diseño, conservan su vigencia y pueden seguir usándose en los establecimientos afiliados" , señala la institución en su sitio web oficial.

¿Qué beneficios ofrece la credencial del Inapam?

Esta tarjeta es reconocida a nivel nacional y otorga descuentos en una gran variedad de servicios y productos. Entre los principales beneficios se encuentran:

Tarifas preferenciales en transporte público, autobuses, vuelos y taxis.

Reducción de costos en consultas médicas, farmacias, laboratorios y servicios clínicos.

Precios con descuento en alimentos, ropa, actividades culturales y recreativas.

Facilidades para realizar trámites oficiales o utilizar servicios generales.

Gracias a estos beneficios, la credencial del Inapam se ha convertido en un recurso valioso para mejorar la calidad de vida y la integración social de los adultos mayores.

¿Cómo obtener la credencial si aún no la tienes?

Para quienes ya han cumplido los 60 años, el trámite es completamente gratuito y se puede hacer en los módulos de la Secretaría del Bienestar. Los requisitos para obtenerla son simples:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.)

CURP

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses)

Una fotografía tamaño infantil, a color o blanco y negro, en papel fotográfico, fondo blanco y sin accesorios como lentes o gorra.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB