Aunque muchas personas lo ven como un simple comprobante de pago, el recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contiene información sensible que, en manos equivocadas, puede representar un verdadero riesgo para tu seguridad. Ese documento que muchas veces dejamos sobre la mesa o tiramos a la basura sin pensarlo dos veces, revela mucha más información de la que crees. Entre los datos que incluye están:Con toda esa información, alguien podría desde suplantar tu identidad en trámites relacionados con servicios públicos o privados; modificar datos del suministro eléctrico sin tu autorización; usar tu recibo como comprobante falso de domicilio para abrir cuentas bancarias o contratar servicios a tu nombre. Asimismo, también podrían evaluar tu capacidad económica o si tu vivienda está deshabitada, facilitando posibles robos o fraudes En pocas palabras, un recibo robado puede convertirse en una puerta de entrada al robo de identidad.