A tres semanas del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, tres senadoras de Morena se apuntan para competir por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

Al afirmar que tienen la capacidad y el temple para presidir ese puesto, las morenistas Guadalupe Chavira, Laura Itzel Castillo y Verónica Camino, anunciaron su decisión de contender para relevar a Gerardo Fernández Noroña a partir del próximo 1 de septiembre.

Las legisladoras aseguran contar con el respaldo de varios de sus compañeras y compañeros del grupo parlamentario de Morena.

Guadalupe Chavira destacó que de lograr la presidencia del Senado, será conciliadora y promoverá la pluralidad con todas las fuerzas políticas representadas en esa cámara. "Tengo la experiencia y, por supuesto, el temple y el carácter de ser una mujer determinante, pero también ser una mujer conciliadora", subrayó.

"Es hora de sumar, porque tenemos todavía por delante muchas iniciativas pendientes con reformas que el país necesita y el Senado es la Cámara donde se debe privilegiar el diálogo, el respeto y los acuerdos por el bien de México. Lo sé porque ya me tocó presidir una Mesa Directiva, construyendo con firmeza y apego al reglamento, pero también con respeto a quienes representan la pluralidad del país", apuntó.

Se pronunció por un acuerdo de unidad, aunque de no lograrse, dice estar dispuesta a someterse a una elección interna ante Itzel Castillo y Verónica Camino, quien también busca ocupar el cargo.

"Quien tenga mejores condiciones, pues es la que va a representar el Senado en estos tiempos. Si tuviese que definirse por un ejercicio democrático y de votación, pues bueno, yo creo que también es válido, cualquiera de los dos métodos", puntualizó.

Asimismo, aunque ya se había mencionado su nombre, la senadora Laura Itzel Castillo anunció hasta ahora que "he tomado la decisión firme de contender por la presidencia del Senado. Vengo de una lucha de hace muchos años, tengo una trayectoria desde la izquierda y he participado dentro del movimiento de la transformación, sufriendo incluso la represión", subrayó.

Señaló que el reto para el segundo año de la Legislatura es continuar con la construcción del segundo piso de la transformación.

Sobre la conducción de las sesiones en caso de resultar elegida por su bancada, consideró importante que se eleve el nivel de discusión en el debate. "Yo siempre he creído que la política es un vehículo civilizatorio y que por lo tanto me parece importante tomar en consideración que hay diferentes grupos parlamentarios, pero que tenemos posiciones, aunque divergentes, podemos tener un debate fuerte pero respetuoso y tiene que haber orden. Eso es lo que yo considero y pienso que tengo el temple para eso".

La tercera senadora, Verónica Caminó Farjat, confirmó hace unos días que mantiene su aspiración de presidir la Mesa Directiva del Senado.

En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora yucateca planteó que se realice un proceso democrático al interior de la fracción parlamentaria de Morena, para que sea la mayoría la que decida quién de las tres candidatas tiene los atributos necesarios para conducir al Senado de la República en el segundo año de esta Legislatura.

"Por supuesto que sigo con la aspiración, no he declinado, no pienso declinar. A menos que exista una situación extraordinaria, como cuando Olga Sánchez Cordero sale de Gobernación al Senado y se le da la presidencia de la Mesa Directiva, creo que debe ser un proceso democrático de nuestra bancada", expresó.

Camino Farjat subrayó que al interior de la bancada de Morena existe un acuerdo tácito para que la presidencia de la Mesa sea ocupada por una mujer.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV