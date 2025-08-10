La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es uno de los apoyos destinados a la población de la tercera edad en México más destacados, pues con el uso del plástico estas personas pueden acceder a múltiples descuentos en productos y servicios.Entre los beneficios más populares de la credencial se encuentran los precios especiales en pagos de servicio y acceso gratuito al transporte público (Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús y Tren Ligero).El plástico puede ser tramitado a partir de los 60 años de edad, presentando los documentos requeridos en uno de los módulos de atención del Inapam en la República Mexicana.A diferencia de lo que muchos pueden llegar a pensar, la credencial Inapam no tiene vigencia, lo que quiere decir que una vez adquirida, tendrá una duración de por vida.Sin embargo, aunque no debe ser renovada de forma periódica, el plástico debe ser repuesto en caso de pérdida, daño o si se requiere actualizar los datos personales.El primer paso para renovar tu credencial es ubicar el módulo más cercano a tu domicilio a través de la liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional.Dentro del sitio, deberás seleccionar la entidad y el municipio en el que resides, y dar clic en el recuadro de “No soy un robot”, luego da en “Buscar”.Al acudir al módulo es necesario presentar los siguientes documentos:En el sitio, el personal del instituto te brindará instrucciones para la reposición de tu credencial. Recuerda que el trámite es gratuito. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB