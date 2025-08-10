Estos son los mejores cortes de cabello para mujeres con canas

Lucir una melena con canas ya no es símbolo de descuido. En la actualidad, son sinónimo de seguridad, libertad y elegancia. Cada vez más mujeres optan por dejar de ocultarlas, si quieres rejuvenecer tu look, aquí te mostramos cortes de cabello modernos, ideales para cualquier edad y tipo de rostro.Corte bobEl corte bob es la elección perfecta para esta temporada. Este corte, que se luce cerca de la mandíbula suaviza las facciones y da un aire fresco y natural a las canas. Además:Estiliza el cuello y favorece en rostros redondos y ovalados. No necesita mantenimiento constante. Se puede llevar con flequillo recto (consulta con tu estilista si te quedaría bien) o abierto.Capas largasWella Professionals recomienda este corte de cabello para quienes no quieren renunciar al largo. Las capas dan movimiento y volumen. Puedes lucir un fleco largo y peinarlo con raya en medio o de lado.Long bobEs una versión más larga que el clásico corte bob, puede llegar justo sobre los hombros. Es también ideal para quienes no desean llevar el pelo muy corto. Según L'Oréal Paris, los cortes long bob aportan sofisticación y estructura. Va bien en todo tipo de rostros.Corte pixieCómodo, moderno y muy favorecedor. Ideal si quieres dejar crecer tus canas desde cero y lucirlas sin complejos. Jane Fonda y Jamie Lee Curtis son referentes del pixie con canas.Según expertos de Schwarzkopf Professional, el cuidado adecuado realza tanto el tono como la textura de las canas. Algunos consejos clave son:La constancia en el cuidado capilar es tan importante como el corte en sí. Las canas bien tratadas brillan más y se ven saludables.Elegir un corte de cabello adecuado no solo resalta la belleza de las canas, sino que también puede rejuvenecer y aportar estilo. Reinventa tu look con uno de estos 5 cortes de cabello para melenas con canas.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV