Pensión Mujeres Bienestar: Este es el orden de registro por letra en la semana del 11 al 16 de agosto

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las beneficiarias con un estímulo económico de 3 mil pesos bimestrales.La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las nuevas fechas de registro para el apoyo.Actualmente, más de un millón de mujeres en el país ya reciben el beneficio y ahora el programa se ampliará para que más puedan integrarse, con una meta estimada en 2 millones 224 mil nuevas beneficiarias."La meta es que esta pensión alcance un padrón de 3.2 millones de mujeres que reciban este apoyo", refirió Montiel Reyes al destacar que este Programa es para reconocer a quienes han trabajado para mantener la cultura en la familia.Montiel invitó a las mujeres de 60 a 64 años de edad en México a registrarse conforme al calendario por letras del primer apellido.De acuerdo con el calendario oficial compartido por las autoridades del Bienestar, en este orden podrán inscribirse nuevas beneficiarias a la pensión esta semana.Lunes 11 de agosto - A, B, CMartes 12 de agosto - D, E, F, G, HMiércoles 13 de agosto - I, J, K, L, MJueves 14 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, RViernes 15 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, ZSábado 16 de agosto - Todas las letras Los documentos necesarios para el registro son: identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, teléfono de contacto y formato bienestar.El módulo más cercano al domicilio de la interesada puede ubicarse en la página de la Secretaría del Bienestar.Si por alguna razón de enfermedad u otro tema que impida acudir directamente al módulo, se puede solicitar una visita domiciliaria.Cabe señalar que las nuevas beneficiarias empezarán a recibir sus apoyos en sus tarjetas del Banco del Bienestar en septiembre.