SAT: Estos tres documentos gratuitos te permiten conocer tu situación fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a los contribuyentes a consultar y obtener los tres documentos fundamentales para conocer su situación fiscal. Estos son la Constancia de Situación Fiscal (CSF), la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) y la Cédula de Datos Fiscales.

El organismo subraya que el proceso, disponible en línea y en oficinas del SAT, no tiene ningún costo, y que estos papeles son esenciales para diversos trámites fiscales y administrativos.

¿Qué datos contienen los documentos fiscales?

Constancia de Situación Fiscal (CSF) contiene información clave sobre tu situación fiscal:

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) con código QR, RFC y nombre o razón social.

Datos del contribuyente: RFC, CURP y nombre completo.

Domicilio fiscal registrado.

Régimen fiscal.

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) incluye:

RFC.

Nombre, denominación o razón social.

Código QR para validación.

Cédula de Datos Fiscales muestra lo siguiente:

Nombre, denominación o razón social.

RFC.

Régimen fiscal.

Código postal fiscal.

Código QR.

Mira esto: Estos son los cinco programas del Bienestar que abren registro en agosto

¿Para qué sirven estos documentos?

Consulta y actualización de tu situación fiscal: sirven para conocer o actualizar tu estatus fiscal ante el SAT.

Trámites rápidos con tu RFC: son indispensables para realizar trámites como apertura de cuentas bancarias, firmar contratos o empleos, entre otros.

Facilitación de procesos con proveedores y clientes: permiten compartir tu información fiscal y agilizar la emisión de facturas o la realización de otros trámites relacionados.

El SAT recalca que la obtención de estos documentos y la realización de los trámites asociados no tienen ningún costo. Los contribuyentes pueden acceder a ellos fácilmente a través del portal web oficial del SAT, donde podrán consultar y descargar la información en cualquier momento.

Para más detalles, los interesados pueden visitar el sitio oficial del SAT o ponerse en contacto con las autoridades fiscales correspondientes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB