La Pensión Mujeres del Bienestar amplió la edad mínima de registro para que mujeres de 60 a 64 años puedan ser parte del apoyo federal que otorga bimestralmente tres mil pesos, mismas que no deben recibir ninguna otra pensión.

El proceso de registro comenzó el 1 de agosto de 2025 y estará vigente hasta el 30 del mismo mes. Las interesadas deben acudir de forma presencial a alguno de los módulos de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, que operan de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas. Para ubicar el módulo más cercano, se puede consultar la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx

¿Cuáles son los documentos necesarios para inscribirse a la Pensión Bienestar Mujeres?

Las solicitantes deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial Inapam o carta de identidad)

CURP actualizada

Acta de nacimiento reciente

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Número telefónico de contacto (celular y/o fijo)

Formato Bienestar (se llena en el módulo durante el trámite)

Calendario de registro por apellido

El registro se realiza de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido, con excepción del primer día abierto para todas.

A, B, C - Lunes 4, 11, 18 y 25

D, E, F, G, H - Martes 5, 12, 19 y 26

I, J, K, L, M - Miércoles 6, 13, 20 y 27

N, Ñ, O, P, Q, R - Jueves 7, 14, 21 y 28

S, T, U, V, W, X, Y, X - Viernes 1, 8, 15, 22 y 29

Todas las letras - Sábado 2, 9, 16, 23 y 30

¿Qué pasa con la pensión al cumplir 65 años?

Una vez que las beneficiarias de este programa cumplan 65 años, serán incorporadas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , sin necesidad de realizar un nuevo trámite.

