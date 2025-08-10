La Pensión del Bienestar garantiza un ingreso bimestral a todos los adultos mayores de 65 años, con el objetivo de ayudarles a cubrir gastos básicos y mejorar su calidad de vida. Este apoyo económico ya ha cambiado la realidad de millones de personas en México.

En 2025, los pagos seguirán llegando puntualmente, por lo que es vital conocer el calendario y los requisitos para no perder el beneficio. El próximo depósito corresponde al quinto bimestre (septiembre-octubre) y, aunque la Secretaría del Bienestar aún no publica las fechas oficiales, se espera que los depósitos arranquen el lunes 1 de septiembre, conforme a pagos anteriores.

Calendario tentativo de pagos de septiembre-octubre

Letra Fecha A Lunes 1 de septiembre B Martes 2 de septiembre C Miércoles 3 de septiembre D Jueves 4 de septiembre E Viernes 5 de septiembre F Lunes 8 de septiembre G Martes 9 de septiembre H Miércoles 10 de septiembre I Jueves 11 de septiembre K Viernes 12 de septiembre L Lunes 15 de septiembre Feriado Martes 16 - Sin pagos M Miércoles 17 de septiembre N - Ñ Jueves 18 de septiembre O Viernes 19 de septiembre P Lunes 22 de septiembre Q Martes 23 de septiembre R Miércoles 24 de septiembre S Jueves 25 de septiembre T Viernes 26 de septiembre U - V Lunes 29 de septiembre W, X, Y, Z Martes 30 de septiembre

¿Cómo consultar tu saldo?

Descarga la app del Banco del Bienestar (Play Store o App Store).

Acepta los términos y condiciones.

Ingresa tu número de celular.

Escribe los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.

Crea y confirma una contraseña.

En el menú, selecciona “Consultar saldo”.

¿Cuántos pagos restan en 2025?

Quinto depósito: septiembre-octubre 2025

Sexto y último depósito: noviembre 2025

