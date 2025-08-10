La Pensión del Bienestar garantiza un ingreso bimestral a todos los adultos mayores de 65 años, con el objetivo de ayudarles a cubrir gastos básicos y mejorar su calidad de vida. Este apoyo económico ya ha cambiado la realidad de millones de personas en México.En 2025, los pagos seguirán llegando puntualmente, por lo que es vital conocer el calendario y los requisitos para no perder el beneficio. El próximo depósito corresponde al quinto bimestre (septiembre-octubre) y, aunque la Secretaría del Bienestar aún no publica las fechas oficiales, se espera que los depósitos arranquen el lunes 1 de septiembre, conforme a pagos anteriores. EE