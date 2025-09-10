La tarde de este miércoles 10 de septiembre, las autoridades capitalinas reportaron la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa.

Los primeros informes aseguran que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos, policías y unidades médicas acudieron al lugar de los hechos para controlar el incendio provocado por la explosión y socorrer a los heridos.

Hasta el momento se reportan un total de 57 personas heridas con quemaduras de segundo y tercer grado , las cuales ya están siendo transportadas en helicópteros y ambulancias a los hospitales públicos más cercanos.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, la pipa transportaba 49 mil 500 litros de gas y afectó a 18 vehículos que se encontraban cerca del lugar de la explosión.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, acudieron al lugar del incidente, donde las autoridades locales instalaron un puesto de mando para atender la emergencia.

Videos publicados en redes sociales por usuarios muestran el momento exacto del accidente, mientras que las autoridades compartieron otros en los que se puede observar el impacto y cómo los agentes de protección civil y bomberos trabajan para acabar con el incendio.

Momento exacto de la explosión en Santa Marta debajo del puente de la concordia. #Iztapalapa Puente de la Concordia #MexicoTexcoco Calzada Ignacio Zaragoza pic.twitter.com/wAPakxsIVl— Ericlovich (@ericlovich) September 10, 2025

XP