Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 11 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 11 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 27 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 25

