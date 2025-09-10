Explosión de pipa de gas en Iztapalapa deja varios heridos

La alcaldía de Iztapalapa reportó la tarde de este miércoles la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, lo que provocó un fuerte incendio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que bomberos, servicios de emergencia, unidades médicas y policías ya se encuentran en la Calzada Ignacio Zaragoza atendiendo la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, hay 56 personas heridas con quemaduras de segundo y tercer grado, de las cuales algunas ya han sido trasladadas en helicópteros y ambulancias para recibir atención.

La titular de la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, indicó que la pipa transportaba 49 mil 500 litros de gas y explicó que el incendio continúa mientras los servicios de emergencia buscan que el combustible se consuma con el fuego.

Asimismo, las autoridades capitalinas informaron que, para dejar libre el paso a los vehículos de emergencia, los servicios de trolebús se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso.

Sin embargo, habrá servicio provisional en dos líneas de trolebús:

Línea 10: Constitución de 1917 - Acahualtepec

Constitución de 1917 - Acahualtepec Línea 11: Chalco - Parque Tejones

El secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, informó que la explosión en la pipa del Puente de la Concordia provocó la suspensión del trolebús y cablebús en Santa Marta.

"Por cuestión de seguridad de las personas usuarias, instruí la suspensión del servicio del #trolebús y #cablebús en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación. No se reportan afectaciones en el #CETRAM ni en la estación Santa Marta del @MetroCDMX".

Con información de SUN

