Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 11 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 11 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22