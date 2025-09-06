Luna de Sangre 2025: Todo lo que debes saber del eclipse lunar de septiembre

El cielo nocturno de verano será testigo del eclipse conocido como Luna de Sangre, llamado así por el tono rojizo que teñirá la luna, ofreciendo un espectáculo visual que fascina a los aficionados a la astronomía.

Este eclipse total ocurrirá la noche del 7 de septiembre y es especialmente popular entre los observadores, ya que puede apreciarse a simple vista, sin necesidad de instrumentos especiales.

Se trata del segundo eclipse lunar de 2025, y gracias a su ubicación, millones de personas alrededor del mundo tendrán la oportunidad de contemplarlo.

La Luna de Sangre de septiembre no podrá apreciarse en México. Este fenómeno astronómico podrá verse en países de Europa, África, Australia, Rusia y la Antártida.

El eclipse tendrá una duración total de 5 horas y 27 minutos, su fase total durará 82 minutos y se convertirá en uno de los momentos de totalidad más largos de la década.

Habrá transmisiones en vivo por YouTube de este fenómeno, que iniciará a partir de las 11:30 y 12:52 horas (hora del centro de México).

El nombre de "Luna de Sangre" se popularizó por despertar un profundo misterio en diversas culturas con significados que se asocian a seres mitológicos y tiempos de cambio.

En la mitología nórdica, la Luna de Sangre se relacionaba con el lobo Fenrir, una bestia destinada a acabar con el dios Odín en el Ragnarök.

Su característico color rojo tiene una explicación científica muy distinta a las creencias místicas que lo han rodeado durante siglos.

Se llama Luna de Sangre por la tonalidad rojiza que se aprecia en el cielo, este color, de acuerdo con National Geographic, se debe a la atmósfera, pues cuando la Tierra bloquea la luz solar parte de su iluminación se filtra por la atmósfera y se desvía hacia la superficie lunar.

Durante este proceso, las longitudes de onda más cortas (azules y verdes) se dispersan, mientras que las más largas (rojas y anaranjadas), atraviesan con mayor facilidad.

