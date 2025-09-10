La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que cuerpos de emergencia de la Ciudad de México se movilizaron hacia el Puente de la Concordia con el propósito de controlar el incendio ocasionado por la explosión de una pipa de gas.

A través de su cuenta oficial en X, la mandataria capitalina indicó que giró instrucciones al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, así como a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, para que supervisen las labores en la zona y brinden apoyo a la población que lo necesite.

"Equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas. Instruí a los secretarios @PabloVazC de @SSC_CDMX y a Myriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX que supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para apoyar a toda persona que así lo requiera", escribió.

Asimismo, indicó que los Servicios de Transporte Eléctricos (Trolebús y Cablebús), así como el Metro se encuentran suspendidos en la zona.

MF