Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 11 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 11 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

