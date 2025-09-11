Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 11 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 11 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga