Este es el estado de salud de las personas lesionadas tras explosión de pipa en Iztapalapa

Las autoridades de la Ciudad de México reportaron este miércoles la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, informó que la pipa transportaba 49 mil 500 litros de gas que, tras volcarse, desató un fuerte incendio que afectó al menos a 18 automóviles que se encontraban cerca.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos, policías y unidades médicas acudieron rápidamente al lugar para tratar de sofocar las llamas y atender a los heridos.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas confirmaron un total de 70 personas heridas con quemaduras de segundo y tercer grado, que tuvieron que ser trasladadas en helicópteros y ambulancias a los hospitales públicos más cercanos a la zona.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, compartió a través de su cuenta en la red social X el estado de las personas afectadas, asegurando que 19 de ellas se encuentran graves y 3 fallecidos (según el reporte de las 19:00 horas).

De acuerdo con su testimonio, las y los lesionados serán apoyados y quedarán a cargo de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

En una conferencia improvisada, Brugada detalló que los afectados fueron enviados a los siguientes hospitales:

12 al Hospital Juan Ramón de la Fuente

9 al Hospital Emiliano Zapata

15 al Hospital del Seguro Social (IMSS) Reyes La Paz

15 a la Clínica del ISSSTE Morelos

1 al Hospital ISSSTE de Zaragoza

5 al Instituto Nacional de Rehabilitación

1 al Hospital Rubén Leñero

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México ya comenzó las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Se reporta el apoyo de diversas instituciones locales, municipales y federales.

Debido al suceso, algunas vialidades aledañas continúan cerradas y el Servicio de Transportes Eléctricos suspendió algunas rutas del trolebús.

