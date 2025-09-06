Luna de Cosecha 2025: Fecha, horarios y recomendaciones para disfrutarla en México

Septiembre comenzó con una serie de espectáculos astronómicos que prometen maravillar a los amantes del cielo. Tras la lluvia de meteoros Aurígidas, ahora llega la esperada Luna de Cosecha 2025, un plenilunio que iluminará el cielo nocturno de México durante este fin de semana.

De acuerdo con la aplicación de astronomía Starwalk, este fenómeno podrá observarse en todo el país desde la noche del sábado 6 de septiembre hasta la madrugada del lunes 8. Su punto máximo ocurrirá entre el anochecer del 6 y las primeras horas del 7, momento ideal para apreciar una luna llena especialmente brillante.

Según National Geographic, el nombre de Luna de Cosecha proviene de la tradición agrícola en el hemisferio norte, cuando este plenilunio servía de guía para las labores de recolección. Su denominación no se relaciona con un cambio de color, sino con su utilidad histórica como fuente de luz nocturna en los campos.

El espectáculo puede disfrutarse sin necesidad de instrumentos, aunque binoculares o telescopios permiten observar mejor los detalles de la superficie lunar. Para una experiencia óptima, se recomienda alejarse de la contaminación lumínica, dar tiempo a la vista para adaptarse a la oscuridad y evitar luces intensas como las de los teléfonos móviles.

Otros consejos incluyen revisar el pronóstico del clima, dirigir la mirada hacia el cenit y, en caso de acampar, llevar lo necesario: linternas de luz roja, ropa abrigada, bebidas calientes y sillas para mayor comodidad.

Finalmente, la NASA señala que se le llama Luna de Cosecha a la luna llena más cercana al inicio del otoño. En esta ocasión se trata del noveno plenilunio de 2025 y la última luna llena del verano, visible 15 días antes del equinoccio. En algunos lugares también se conoce como “Luna de Maíz” y, debido al eclipse lunar total que coincidirá con el fenómeno, podrá verse con un matiz rojizo, lo que le dará la apariencia de una Luna de Sangre.

SV