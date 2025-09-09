Profeco alerta sobre secadoras de ropa defectuosas que podrían provocar incendios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), junto con el proveedor estadounidense de sistemas de lavandería comerciales Alliance Laundry Systems LLC, advirtió sobre la existencia de 556 secadoras de ropa con fallas que podrían provocar incendios.

De acuerdo con la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, el problema en estos electrodomésticos podría presentarse porque uno o más tornillos podrían desprenderse fácilmente, ocasionando una fuga de gas , lo que provocaría que el cable se queme y, en consecuencia, se genere un evento de combustión.

Por ello, la compañía propietaria de la marca ofreció una solución y se comprometió a reparar las secadoras sin costo y directamente en el domicilio de las y los consumidores.

¿Cuáles son las secadoras con fallas que pueden ocasionar un incendio?

Esto puede ocurrir en las marcas Huebsch, modelo secadora de doble tambor; marca Speed Queen, modelo secadora de un tambor y de doble tambor; y marca Unimac, modelosecadora de un tambor y de doble tambor.

Dichos productos tienen los siguientes indicativos en el número de modelo: dígito 1° letras S, H o U; dígito 3° al 5° números 030, 035, 045 o 055; dígito 6° letra N, L, R o D, y dígito 13° número 6.

Campaña para revisar secadoras con fallas

"Las personas afectadas podrán hacer válida la reparación enviando un correo electrónico para proporcionar los datos que se soliciten y Alliance LaundrySystems programará la visita de un técnico que reparará el producto".

Esta campaña de llamado a revisión está vigente desde abril de 2025 y tendrá una vigencia indefinida.

La empresa dijo que hasta el 6 de junio pasado no tenía reporte de daños o lesiones por el desperfecto en territorio mexicano.

Puso a consideración los siguientes números y medios de contacto: inquiries@alliancels.com, así como los sitios web https://alliancelaundry.com/,https://speedqueencommercial.com/en-us/, https://huebsch.com/ y https://unimac.com/.

Mientras que la Profeco pidió a los consumidores que en caso de quejas llamar al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

XP